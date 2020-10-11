Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности как ее носитель.

Об этом со ссылкой на записку лечащего врача американского лидера Шона Конли, адресованную пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинани, передает Associated Press.

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - Ред.) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на Covid-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", - заверил медик.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, после того как инфекция была выявлена у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс. Спустя три дня глава американского государства выписался из военного госпиталя имени Уолтера Рида.

Уже вчера, 10 октября, Трамп провел первую с момента своей госпитализации с коронавирусом предвыборную встречу с избирателями, выступив с балкона Белого дома. Он заверил, что чувствует себя отлично.