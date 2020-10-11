В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане проходят очередные президентские выборы. На данный момент главой государства является Эмомали Рахмон, который руководит страной уже 28 лет. Он идет уже на свой пятый срок, оппозиция Таджикистана призывает к бойкоту выборов.

Об этом сообщает информагентство РИА "Новости".

Так, избирательные участки в Таджикистане открылись в 06:00 (04:00 по Киеву) и будут работать до 20:00. Всего в стране зарегистрировано более 5 миллионов избирателей. Им придется выбрать из пяти кандидатов - действующего президента Эмомали Рахмона, который является бессменным лидером страны с 1994 года, и четырех членов нижней палаты парламента. Примечательно, что конкуренты действующего главы государства на этих выборах всячески избегают его критики.

За первые три часа президентских выборов в Таджикистане проголосовали уже более 20% избирателей, в том числе сын президента - спикер верхней палаты парламента и мэр Душанбе Рустам Эмомали. Ожидается, что сам президент проголосует в ближайшее время.

Отмечается, что с 2015 года Рахмон носит звание "основателя мира и национального единства и лидера нации", благодаря чему ограничение по числу президентских сроков на него не распространяется.

По данным экспертов, важным фактором при выборе избирателей останется память о длившейся в 90-е гражданской войне, которая завершилась компромиссом, выработанным действующим президентом. Однако стоит отметить, что на весенних парламентских выборах провластная Народно-демократическая партия показала рекордно низкий результат, набрав лишь 50,4%. Ранее она получала не ниже 62% поддержки избирателей.

В свою очередь оппозиция в лице Социал-демократической партии призывает к бойкоту выборов. Приведут ли попытки политических конкурентов Рахмона сорвать избирательный процесс пока неизвестно, однако явка ранее не опускалась ниже 86,6%

Ранее Рахмон одерживал победу на президентских выборах с такими результатами: 1994 год - 59,5%, 1999 - 97,6%, 2006 - 79,3%, 2013 - 83,92%.

Если оппозиции все-таки удастся сорвать президентские выборы, велик риск возникновения новой горячей точки в Средней Азии. Ранее мы писали о том, как в соседнем Кыргызстане 5 октября начались массовые протесты, после того, как ЦИК страны объявила результаты парламентских выборов. Оппозиционные партии их не признали, на площади Бишкека собрались около 2 000 демонстрантов с требованием провести повторное голосование.

Позже митингующие захватили здания Белого дома и правительства, а также освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

В итоге ЦИК Кыргызстана признала итоги выборов недействительными, однако протесты в республике продолжаются до сих пор. В связи с этим власти Кыргызстана объявили режим ЧП.