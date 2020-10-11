По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине подтвердилось еще 4 768 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 261 034 человека.

Добавим, что вчера, 10 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 256 266 человек. Так же было выявлено 5 728 новых случаев заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 972 пациента с этим диагнозом (+ 85 за сутки). Выздоровели уже 113 507 человек (+ 937). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 142 555 человек (+3 746).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Каштру рассказал о ситуации в "Шахтере" перед стартом в Лиге чемпионов после массового заражения игроков Covid-19.

Также "Страна" рассказывала о том, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 37 миллионов человек.