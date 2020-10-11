Во французском департаменте Эндр и Лаура столкнулись в небе одномоторный туристический самолет и сверхлегкий моторный летательный аппарат, в результате чего погибли пять человек.

Об этом в субботу, 10 октября, сообщило издание Nouvelle Republique.

По данным журналистов, около 16:05 (15:05 по Киеву) 10 октября при столкновении потерпели крушение два летательных аппарата. На борту туристического самолета в момент авиакатастрофы находились три человека, а в сверхлегком лайнере - два.

Сообщается, что один самолет с двумя людьми на борту упал на забор дома в городе Лош, который расположен в 46 километрах на юго-восток от Тура. В 100 метрах от него, в безлюдной местности, рухнул туристический самолет Diamond DA40. По словам свидетелей, второй летательный аппарат загорелся из-за того, что рухнул на электроподстанцию.

"Все пять человек погибли", - сказала представитель местного правительства Надя Сегиер.

Обстоятельства авиакатастрофы теперь должна выяснить полиция.

Напомним, недавно в американском штате Техас, на землю рухнул легкомоторный самолет. На борту в момент крушения находились четыре человека, все они погибли на месте.

Ранее мы писали, что в Сумской области произошло крушение легкомоторного самолета, погиб пилот.