Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 12 октября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 12 октября. За последние сутки заразилось еще 4 420 человек, излечилось 903 пациента и скончалось 43.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 7 637 случаев;
- Волынская область - 9 791 случай;
- Днепропетровская область - 8 967 случаев;
- Донецкая область - 5 699 случаев;
- Житомирская область - 8 464 случая;
- Закарпатская область - 10 935 случаев;
- Запорожская область - 5 589 случаев;
- Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
- Кировоградская область - 1 325 случаев;
- Киев - 27 693 случаи;
- Киевская область - 11 309 случаев;
- Львовская область - 22 788 случаев;
- Луганская область - 1 852 случая;
- Николаевская область - 4 708 случаев;
- Одесская область - 16 770 случаев;
- Полтавская область - 4 621 случай;
- Ровенская область - 14 696 случаев;
- Сумская область - 7 280 случаев;
- Тернопольская область - 15 992 случая;
- Харьковская область - 25 186 случаев;
- Херсонская область - 1 985 случаев;
- Хмельницкая область - 9 011 случаев;
- Черновицкая область - 16 488 случаев;
- Черкасская область - 5 668 случаев;
- Черниговская область - 5 621 случай.
Напомним, власти Харькова, также как и в Киеве, не планируют отправлять школы на каникулы с 15 октября. Учебные заведения продолжат свою работу, так как информация о досрочных каникулах носит рекомендательный характер.
Как сообщала "Страна", в Харькове, который выбился в лидеры по числу инфицированных коронавирусом, запретили проведение концертов. Такое распоряжение 12 октября отдал Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.