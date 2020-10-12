Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 12 октября. За последние сутки заразилось еще 4 420 человек, излечилось 903 пациента и скончалось 43.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 7 637 случаев;
  • Волынская область - 9 791 случай;
  • Днепропетровская область - 8 967 случаев;
  • Донецкая область - 5 699 случаев;
  • Житомирская область - 8 464 случая;
  • Закарпатская область - 10 935 случаев;
  • Запорожская область - 5 589 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;
  • Кировоградская область - 1 325 случаев;
  • Киев - 27 693 случаи;
  • Киевская область - 11 309 случаев;
  • Львовская область - 22 788 случаев;
  • Луганская область - 1 852 случая;
  • Николаевская область - 4 708 случаев;
  • Одесская область - 16 770 случаев;
  • Полтавская область - 4 621 случай;
  • Ровенская область - 14 696 случаев;
  • Сумская область - 7 280 случаев;
  • Тернопольская область - 15 992 случая;
  • Харьковская область - 25 186 случаев;
  • Херсонская область - 1 985 случаев;
  • Хмельницкая область - 9 011 случаев;
  • Черновицкая область - 16 488 случаев;
  • Черкасская область - 5 668 случаев;
  • Черниговская область - 5 621 случай.

Сколько украинцев болеют коронавирусом.

Напомним, власти Харькова, также как и в Киеве, не планируют отправлять школы на каникулы с 15 октября. Учебные заведения продолжат свою работу, так как информация о досрочных каникулах носит рекомендательный характер.

Как сообщала "Страна", в Харькове, который выбился в лидеры по числу инфицированных коронавирусом, запретили проведение концертов. Такое распоряжение 12 октября отдал Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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