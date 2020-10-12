В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 12 октября. За последние сутки заразилось еще 4 420 человек, излечилось 903 пациента и скончалось 43.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 7 637 случаев;

Волынская область - 9 791 случай;

Днепропетровская область - 8 967 случаев;

Донецкая область - 5 699 случаев;

Житомирская область - 8 464 случая;

Закарпатская область - 10 935 случаев;

Запорожская область - 5 589 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 379 случаев;

Кировоградская область - 1 325 случаев;

Киев - 27 693 случаи;

Киевская область - 11 309 случаев;

Львовская область - 22 788 случаев;

Луганская область - 1 852 случая;

Николаевская область - 4 708 случаев;

Одесская область - 16 770 случаев;

Полтавская область - 4 621 случай;

Ровенская область - 14 696 случаев;

Сумская область - 7 280 случаев;

Тернопольская область - 15 992 случая;

Харьковская область - 25 186 случаев;

Херсонская область - 1 985 случаев;

Хмельницкая область - 9 011 случаев;

Черновицкая область - 16 488 случаев;

Черкасская область - 5 668 случаев;

Черниговская область - 5 621 случай.

Напомним, власти Харькова, также как и в Киеве, не планируют отправлять школы на каникулы с 15 октября. Учебные заведения продолжат свою работу, так как информация о досрочных каникулах носит рекомендательный характер.

Как сообщала "Страна", в Харькове, который выбился в лидеры по числу инфицированных коронавирусом, запретили проведение концертов. Такое распоряжение 12 октября отдал Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.