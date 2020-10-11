На орбитальной станции санитарное ЧП. Фото: flickr.com

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Теперь космонавтам придется пользоваться американским. 

Об этом сообщает РИА "Новости"

"По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - Ред.) информацию передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", - передает агентство слова специалиста Центра управления полетами (ЦУП).

Как известно, на данный момент на станции находятся Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Напомним, на Международной космической станции нашли место утечки воздуха, которая была зафиксирована год назад и усилилась в августе. Зона утечки находится в российском модуле "Звезда".

Как сообщала "Страна", на орбите произошло серьезное ЧП с международной космической станцией. Она могла быть элементарно сбита космическим мусором неизвестного происхождения.

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