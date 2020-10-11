В сети появилась запись разговора лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской с мужем Сергеем, которого держат в СИЗО вот уже четыре месяца.

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Подъем".

"Я держусь только благодаря белорусам. Отступать мы не можем. Я этого не сделаю, пока вы все не будете освобождены, и мы не добьемся выборов", - сказала Светлана Тихановская.

"Как там Макрон? Меркель?", - спросил у нее муж.

"Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека, верят в нашу победу, потому что наше дело правое", - ответила Светлана.

"Ну, хорошо. Я думаю, что нормально всё будет", - поддержал супругу оппозиционер.

"Может быть, тебя уже где-то встречать?", - поинтересовалась Тихановская.

"Нет. Надо как-то жестче быть", - добавил муж.

"Жёстче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жёстче", - резюмировала она.

Адвокат и личный советник Тихановской Франак Вячорка, прослушав запись, сделал выводы, что в комнате с Сергеем находился кто-то еще. Также пара обсудила детей и условия содержания в тюрьме.

Напомним, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская впервые за последние четыре месяца созвонилась с мужем. Это произошло после встречи Александра Лукашенко с ее сторонниками в СИЗО КГБ.

Как сообщала "Страна", немецкий канцлер Ангела Меркель провела встречу в Берлине с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.