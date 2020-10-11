Во время тренировки сил МЧС РФ на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Домодедово перевернулась пожарная машина.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Спасатели проводили тренировку: отрабатывали выезд и тушение на полосе, но в процессе учений что-то пошло не так. При резком развороте авто, принадлежащее аэропорту, перевернулось - пострадали трое человек. Их доставили в больницу", - указано в сообщении.

Сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии, потребностей по переносу вылетов нет.

Напомним, три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Как сообщала "Страна", в районе Ждановичей в Беларуси случилась авария с участием машины ГАИ, сопровождавшей колонну спецтехники.