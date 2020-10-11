Хакеры взломали сайт национального архива Беларуси и разместили на нем информацию о лидере оппозиции Светлане Тихановской.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сайте разместили новости и фото, касающиеся встреч Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими политиками ЕС.

Также был опубликован список граждан, которые были арестованы во время и после президентских выборов в Беларуси.

"Опубликован логотип "белорусских киберпартизан", которые после выборов в знак несогласия с их итогами совершают атаки на официальные ресурсы государственных структур страны", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Александр Лукашенко провел 4-часовую беседу с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ.

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