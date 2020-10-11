Из-за быстрого распространения коронавируса, в Германии решили восстановить некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, введен запрет на ночную работу баров и ресторанов - c 23:00 и до 06:00. Эти ограничения продлятся как минимум до 31 октября. Под это правило попадают также все магазины и прочие общественные заведения, кроме автозаправок, в которых, впрочем, нельзя будет купить алкоголь.

Местные жители рассказывают, что собственники некоторых заведений все же нарушают правило, тогда полиции приходится выгонять посетителей и контролировать закрытие мест отдыха.

Напомним, Трамп больше не является переносчиком Covid-19, как заявил его лечащий врач.

Как сообщала "Страна", на этой неделе коронавирус продолжает ставить антирекорды по всему миру. В том числе и в Украине. В Европе ужесточают ограничения, а кое-где, например в Румынии, вводят практически полный локдаун.

А по данным на 11 октября в Украине число новых зараженных Covid-19 выросло на 4 678 человек.