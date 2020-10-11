Утвержденный в должности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о намерении пересмотреть соглашения о разработке золоторудных месторождений "Джеруй" и "Кумтор" для пополнения бюджета страны.

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

Так, в числе основных шагов новый премьер назвал стабилизацию ситуации в Кыргызстане, выполнение социальных обязательств, обеспечение продовольственной безопасности, защиту инвесторов, малого и среднего бизнеса и разработку плана мероприятий по облегчению ведения бизнеса в стране.

Вместе с тем в числе приоритетов главы правительства - "пересмотр соглашений по разработке месторождений "Джеруй" (золоторудное месторождение в Таласе, разрабатывается кыргызско-российским ОсОО "Альянс Алтын" ), "Кумтор" (разрабатывается канадской компанией "Центера") и других в целях пополнения бюджета".

Также Жапаров заявил о необходимости привлечь "к ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях".

По его словам, необходимо провести переговоры о пролонгации и реструктуризации внешнего долга и проведения работы по делимитации и демаркации госграницы Кыргызстана.

"Решение этих вопросов будет нелегким. Возможно, будет сложным и принятие решений по некоторым из них. Но я обещаю, что я буду работать честно, прозрачно и открыто. Мы не будем работать по старым правилам. Мы будем использовать современные методы работы. Мы будем вовлекать активно молодежь во все сферы общества", - заявил Жапаров.

Напомним, 8 октября Кыргызстан закрыл свои границы.

В пятницу, 9 октября, президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство.

В тот же вечер единогласно новым премьером был выбран Жапаров, но состав правительства остался прежним.