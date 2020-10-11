Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих в американском городе Вауватос, штат Висконсин. Все из-за того, что убивший в феврале чернокожего подростка Элвина Коула полицейский Джозеф Менс не будет наказан.

Об этом сообщает Wisn Milwaukee.

После двух дней мирных протестов, акция начала выходить из-под контроля. В полицию начали бросать бутылки, поэтому было решено применить слезоточивый газ для разгона митингующих. И, даже несмотря на введение комендантского часа с 19:00, около сотни активистов пришло к зданию мэрии.

Адвокат Кимберли Мотли рассказал, что 8 октября полиция задержала мать и сестер убитого подростка, после чего одну из сестер доставили в больницу.

Отметим, Элвин Коул был застрелен возле торгового центра в Вауватоса в феврале этого года, после того как сотрудники правоохранительных органов прибыли туда по вызову. Начальник полиции города Барри Вебер сразу после происшествия заявил журналистам, что Коул выстрелил в полицейских еще до того, как они открыли огонь. Прокурор округа Милуоки Джон Чишольм признал, что "имеются достаточные доказательства", свидетельствующие о необходимости применения полицией силы.

Напомним, в США вновь вспыхнули массовые акции протеста против полицейского произвола. В Луисвилле протесты против действий полиции переросли в массовые беспорядки, в ходе которых огнестрельные ранения получили два силовика.

Как сообщала "Страна", в американском Рочестере (штат Нью-Йорк) так же произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще 14 были ранены.