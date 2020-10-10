Результат очередного анализа на коронавирус у кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена снова отрицателен.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на избирательный штаб демократа.

Напомним, что в прошлый раз Байден и его жена Джилл сдавали анализы 2 октября.

Ранее оба кандидата в президенты США согласились перенести дату дебатов на 22 и 29 октября.

При этом Джо Байден был согласен на онлайн-дебаты, но Трамп отказался, назвав их "пустой тратой времени".

До этого соперник Байдена на выборах - действующий президент Дональд Трамп - выступил с обращением к сторонникам. Трамп, который раньше заразился коронавирусом, говорил с балкона Белого дома почти 20 минут.

Еще напомним, что у Трампа врачи выявили антитела к коронавирусу.