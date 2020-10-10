Армения и Азербайджан сразу после подписания перемирия в присутствии третьей стороны в лице Москвы обвинили друг друга в ведении прицельного огня по мирным жителям. Так, Вооруженные силы Армении обвиняются в убийстве жителя села Чеменли 1974 года рождения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Отмечается, что огонь также вели по поселку Зангишали Агдамского района.

"Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (агрессивная война), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией) и другим статьям УК АР", - указано в сообщении. Накануне Азербайджан сообщил о смерти 31 гражданского лица вследствие обострения в районе Нагорного Карабаха.

Как пишет, в свою очередь, ТАСС, Армения так же обвинила Баку в регулярных обстрелах мирных поселков, что "является попыткой срыва перемирия".

"Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня", - отмечает МИД Армении.

Напомним, тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.

Как сообщала "Страна", президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.