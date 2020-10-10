Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 37 млн человек по данным на вечер 10 октября и достигло отметки в 37 010 669.

Об этом свидетельствует информация американского университета Джонса Хопкинса.

По его подсчетам, во всем мире число жертв связанных с вирусом заболеваний так же выросло до 1 069 836 человек.

Напомним, утром в субботу, 10 октября, было зафиксировано 36 802 976 случаев заражения коронавирусом.

В число держав с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли три страны - США, Индия и Бразилия.

Ранее "Страна" информировала, что обнаружены новые симптомы коронавируса.

Среди них - боль в мышцах, повышенная утомляемость и появление волдырей на ногах.

Еще в ВОЗ проинформировали, что отдельно изучат случаи повторного заражения коронавирусом в мире.