Президент США Дональд Трамп провел первую с момента своей госпитализации с коронавирусом предвыборную встречу с избирателями, выступив с балкона Белого дома.

Об этом сообщает News Sky.

"Чувствую себя отлично. Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической или чем-то еще более ужасным", - заявил он. Позднее гарант начал перечислять достижения своей администрации, и недостатки конкурента от Дмократической партии Джо Байдена.

Поклонники Трампа поддерживали его на каждой фразе, после чего начали кричать "Мы вас любим", на что президент ответил: "Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Обязательно проголосуйте. И знайте: я вас тоже люблю".

В целом выступление Трампа продлилось около 20 минут.

Напомним, после выписки из госпиталя у президента США Дональда Трампа появились новые проблемы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин приступили к подготовке законопроекта о создании спецкомиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья Трампа.

Как сообщала "Страна", штаб президента США Дональда Трампа, который был против проведения второго тура дебатов с Джо Байденом 15 октября в онлайн-формате, согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября.