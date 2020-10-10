Румыния в знак солидарности с Литвой и Польшей отзывает своего посла из Беларуси
Румыния отзывает для консультаций своего посла в Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей.
Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску в Twitter.
"Я решил отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в духе солидарности с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны - участницы Евросоюза не помогает диалогу и не приносит положительных результатов", - написал он.
Напомним, 9 октября Польша и Литва отозвали своих послов из Беларуси.
Такое решение Варшава и Вильнюс приняли после того, как Минск попросил их сократить количество сотрудников в посольствах в Беларуси на фоне напряженности из-за разгона протестов в этой стране.
Добавим, что Великобритания также осудила решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов, и в знак солидарности с этими странами Великобритания временно отозвала своего посла в Беларуси Жаклин Перкинс.
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