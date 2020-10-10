Боевая машина пехоты (БМП) случайно протаранила забор государственной резиденции, где сегодня, 10 октября, должно было пройти внеочередное заседание парламента Киргизии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный журналист Азиз Пиримкулов, опубликовав соответствующее видео.

"Машинист-механик не рассчитал скорость и уклон и протаранил забор (западные ворота) госрезиденции вблизи Бишкека", - написал он.

По словам Пиримкулова, возле госрезиденции установлен военный пост. Они так же были установлены на площади Бишкека и при въезде в столицу. Военные машины прибыли в город согласно указу Генерального штаба вооруженных сил после подписания президентом указа о введении режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

Напомним, 10 октября, в столице Киргизии, Бишкеке, ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Как сообщала "Страна", в Киргизии после отставки правительства выбрали нового премьер-министра. Им стал Садыр Жапаров.

Также "Страна писала, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление о своей отставке в ближайшее время, как утверждает новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. Это должно произойти в течение последующих двух-трех дней.