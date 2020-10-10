Правоохранители задержали криминальный дуэт из ранее судимого мужчины и несовершеннолетней, которые в течение 2020 года взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами.

Одно из таких преступлений фигуранты совершили в городе Гадяч Полтавской области, их задержали вскоре после идентичного преступления в Ахтырке Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.

"14 августа этого года около 04.00 к нам поступило сообщение, что в городе Гадяч неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении одного из местных магазинов, после чего проникли внутрь помещения и похитили четыре контейнера с деньгами. Впоследствии выяснилось, что там было 322 000 гривен. В течение двухмесячного упорной работы нам удалось выйти на след воров и вычислить их следующие шаги. Это дало нам возможность сегодня, 10 октября, около четырех часов утра, совместно с оперативниками и следователями Сумской области, по силовой поддержке спецподразделения КОРД, задержать двух человек при попытке совершения очередного преступления в городе Ахтырка. Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба - жители Харьковской области. Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения", - рассказал глава полтавской полиции Иван Выговский.

Теперь в домах подозреваемых проводят обыски, следователи установили причастность фигурантов к совершению не менее пяти аналогичных преступлений на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Если вину подрывников докажут, им грозит до 10 лет ограничения свободы.

Видео: YouTube / Нацполиция Полтавской области

Напомним, полиция Винницкой области задержали банду вооруженных преступников, которые подрывали банкоматы.

Как сообщала "Страна", под Днепром четверо злоумышленников подорвали банкомат и похитили почти миллион гривен. Инцидент произошел в населенном пункте Новомосковского района. Любопытно, что похитители денег были практически сразу задержаны полицией, поскольку правоохранители располагали оперативной информацией о готовящемся преступлении.