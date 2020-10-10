Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что будут опубликованы новые письма кандидата Демократической партии на выборах 2016 года и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, удаленные с ее частного сервера.

Об этом сообщает CNN.

"Мы собираемся распространить всю эту информацию, чтобы американцы могли ее увидеть. Вы помните, что на частном сервере была секретная информация, ее никогда не должно было быть там", - сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп уже выразил недовольство тем, что Помпео не опубликовал электронные письма, удаленные с частного сервера Клинтон, ранее.

"Он (Майк Помпео, - Ред.)сказал, что у него есть 33 тысячи е-мейлов. Они находятся в Государственном департаменте, но Помпео не может их вытащить, что на самом деле очень печально. Я не доволен им по этой причине", - сказал Трамп.

Ранее Майк Помпео обвинил Папу Римского Франциска в связях с Китаем. После этого Папа отказался с ним встречаться.

Также мы писали, что в конце сентября Зеленский обсудил с Помпео по телефону установление режима тишины на Донбассе.