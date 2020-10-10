Армения не разрешит Азербайджану забирать тела с поля боя без Красного креста
Тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.
Об этом сообщает ТАСС.
"Тела погибших в Нагорном Карабахе азербайджанских военнослужащих можно будет забрать только в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики "позволила противнику приблизиться к одной из позиций" с целью забрать тела солдат, но "противник использовал этот шаг армянской стороны для провокаций".
"Поэтому заявляю, что впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста", - уточнил Арцрун Ованнисян.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.
Как сообщала "Страна", 9 октября начались переговоры Армении и Азербайджана - впервые с момента возобновления войны. Они прошли в Москве по предложению российского президента Владимира Путина.