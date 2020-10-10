Тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.

Об этом сообщает ТАСС.

"Тела погибших в Нагорном Карабахе азербайджанских военнослужащих можно будет забрать только в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики "позволила противнику приблизиться к одной из позиций" с целью забрать тела солдат, но "противник использовал этот шаг армянской стороны для провокаций".

"Поэтому заявляю, что впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста", - уточнил Арцрун Ованнисян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.

Как сообщала "Страна", 9 октября начались переговоры Армении и Азербайджана - впервые с момента возобновления войны. Они прошли в Москве по предложению российского президента Владимира Путина.