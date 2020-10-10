Крупнейшая за последние 30 лет. МИД Британии поблагодарил СБУ за совместную спецоперацию
Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении.
Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.
"Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - сообщили британские дипломаты.
Напомним, 8 октября украинские пограничники обнаружили контрабандную Yellow Submarine.
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