Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.

"Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - сообщили британские дипломаты.

Напомним, 8 октября украинские пограничники обнаружили контрабандную Yellow Submarine.

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