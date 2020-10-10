На следующей неделе власти готовятся ужесточить карантин в Украине на фоне резкого ухудшения показателей по эпидемии коронавируса. Уже утверждены несколько мер.

Об этом сообщил "Стране" источник в Офисе президента.

Во-первых, на дистанционное обучение переведут все ВУЗы, а школьники уйдут на каникулы.

Во-вторых, работу всех развлекательных заведений и ресторанов ограничат до 22:00.

В-третьих, запретят массовые мероприятия. Кроме того, ряд госорганов уже издал внутренние распоряжения по ведомствам на тему "больше трех не собираться". То есть запретили любые сборы, празднования дней рождений и тому подобное.

В-четвертых, в Раду внесен законопроект об ужесточении ответственности за неношение маски. Причем как для тех граждан, кто маску не носит, так и для руководителей тех заведений (торговых центров, ресторанов и прочих), которые не следят за соблюдением масочного режима.

По словам источника, на Банковой шла дискуссия о введении тотального карантина по той же самой схеме, что была весной, но от этой идеи пока отказались. По крайней мере до выборов. О переносе выборов так же пока речи не идет.

Напомним, Минздрав создаст рекомендации касательно новых карантинных ограничений для украинцев на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна" в Полтаве прошла акция протеста против ужесточения карантинных мер, в которой приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Организатором акции выступил и.о. мэра города Александр Шамота.