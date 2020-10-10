В ЦИК разъяснили, как правильно заполнять избирательный бюллетень. Видео
ЦИК утвердила разъяснение относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня на предстоящих 25 октября местных выборах.
"Комиссия разъяснила порядок заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.
В частности, в принятом документе четко прописаны последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового советов территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более.
Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" или "галочки", или другой, удостоверяющий волеизъявление избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал.
Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.
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