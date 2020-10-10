ЦИК утвердила разъяснение относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня на предстоящих 25 октября местных выборах.

"Комиссия разъяснила порядок заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

В частности, в принятом документе четко прописаны последовательность заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового советов территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки "плюс" или "галочки", или другой, удостоверяющий волеизъявление избирателя. А также - правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал.

Кроме того, в документе приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

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