Сытник излечился от коронавируса. Фото: Униан

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник излечился от коронавируса. 

Об этом исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассказал в интервью "Украинским новостям"

"Насколько мне известно - он уже выздоровел", - сказал он.

По его словам, перед заражением Сытника Грищук не встречался с ним лично, а связывался в режиме телефонного разговора. 

Отметим, что Сытник, в отличие от других украинских чиновников и политиков, не поставил в известность общественность о своей болезни.

О том, что Сытник заразился коронавирусом неделю назад сообщили "Стране" источники в его окружении. Причем, по их информации, болезнь протекала не в легкой форме.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде коронавирус подхватили 75 человек. Уточняется, что Covid-19 обнаружили у 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента. Для одной из заболевших сотрудниц секретариата Рады болезнь стала смертельной.

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