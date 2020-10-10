Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник излечился от коронавируса.

Об этом исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассказал в интервью "Украинским новостям".

"Насколько мне известно - он уже выздоровел", - сказал он.

По его словам, перед заражением Сытника Грищук не встречался с ним лично, а связывался в режиме телефонного разговора.

Отметим, что Сытник, в отличие от других украинских чиновников и политиков, не поставил в известность общественность о своей болезни.

О том, что Сытник заразился коронавирусом неделю назад сообщили "Стране" источники в его окружении. Причем, по их информации, болезнь протекала не в легкой форме.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде коронавирус подхватили 75 человек. Уточняется, что Covid-19 обнаружили у 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента. Для одной из заболевших сотрудниц секретариата Рады болезнь стала смертельной.