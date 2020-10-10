Известная шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать за демократа Джо Байдена вместо нынешнего президента Дональда Трампа от Республиканской партии.

Об этом активистка написала на своей странице в Twitter.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого. Вы все просто организуйтесь, и пусть все проголосуют за Байдена!" - написала активистка.

Таким образом она прокомментировала публикацию Scientific American о том, что "вместо того, чтобы думать о том, голосовать за демократов или республиканцев на предстоящих выборах в США, подумайте о том, чтобы защитить науку, а не разрушать ее".

Как известно, Трамп критикует экологических активистов, утверждая, что те преувеличивают проблемы с экологией. Лично Грете Тунберг он советовал "остыть". "Грете нужно работать над тем, чтобы справляться со своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Спокойно, Грета, спокойно", - сказал он ранее.

В свою очередь, Байден наоборот поддерживает стремления Тунберг и поддерживает шаги по защите экологии.

Напомним, после выписки из госпиталя у президента США Дональда Трампа появились новые проблемы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин приступили к подготовке законопроекта о создании спецкомиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья Трампа.

Как сообщала "Страна", кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил перед своими сторонниками в Геттисберге в штате Пенсильвания, где во время американской Гражданской войны состоялось знаменитое сражение, заявив, что его беспокоит будущее страны из-за разрозненности общества.