Действующий президент Беларуси Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО КГБ Беларуси. В сети появилось лишь короткое видео его беседы с заключенными.

Как отмечает Телеграм-канал Mash, на беседе, которая длилась четыре часа, присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Виталий Шкляров. Однако содержание беседы не раскрывается.

"Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, самое радикальное предложение по всем вопросам, это не надо зацикливаться только на Конституции. Я так понимаю, что половина из нас тут юристы, и вы знаете, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире и пытаюсь убедить ваших сторонников, что на проблему надо смотреть шире", - сказал Лукашенко оппозиционерам в СИЗО.

Ранее стало известно, что Сергею Тихановскому разрешили позвонить жене Светлане. Это был их первый разговор за четыре месяца.

Ранее "Страна" писала, что Евросоюз намерен ввести санкции против Александра Лукашенко.