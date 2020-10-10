В московских театрах могут ввести паспортный режим, чтобы ограничить допуск пожилым людям из-за эпидемии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в мэрии. О решении объявят в начале следующей недели.

Таким образом, для того чтобы купить билет, необходимо будет ввести паспортные данные, которые будут проверять на входе в театр. При этом отмечается, что допуск в театр будет закрыт для граждан 65+ лет и для людей с хроническими заболеваниями, которых вносили в "группу риска" из-за коронавируса.

Отмечается, что с 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов.

Ранее "Страна" информировала, что Кабмин разрешил работать кинотеатрам и театрам в "оранжевой" зоне.

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