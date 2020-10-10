Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская впервые за последние четыре месяца созвонилась с мужем. Это прпоизошло после встречи Александра Лукашенко с ее сторонниками в СИЗО КГБ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Страна для жизни".

"Только что состоялся телефонный разговор Светланы Тихановской с мужем Сергеем из тюрьмы. Это первый разговор за 4 месяца. Сергей Тихановский сказал, что следит за всеми новостями и что надо быть жестче и продолжать встречаться с зарубежными лидерами", - указано в сообщении.

Отмечается, что для Сергея звонок был неожиданностью. Также советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, что в комнате с Тихановским кто-то был, поэтому супруги говорили в основном о детях и содержании Сергея в тюрьме.

Напомним, во время посещения СИЗО КГБ президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с оппозиционерами, которые там находятся после задержаний.

Как сообщала "Страна", немецкий канцлер Ангела Меркель провела встречу в Берлине с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.