Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" накануне грядущих местных выборов раскритиковала постройку здания театра на Андреевском спуске, работы в котором велись за счет бюджета во время пребывания у власти команды Порошенко.

Об этом Елена Лукаш, министр юстиции Украины времен Виктора Януковича заявила в своем Telegram-канале.

"Получаю особое удовольствие от агитации партии Порошенко против Кличко, за которого Порошенко так страстно агитировал в 2014 как за супер мэра. Но чтобы партия Порошенко агитировала против театра Порошенко! Это свежий и экзотический ход. Молодцы", - написала она, опубликовав соответствующий пост активиста Дениса Ивасенко.

"Партия Порошенко показала построенный Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения Киева. Это выстрел себе в ногу", - написал он ранее в соцсетях.

Речь идет о здании, построенном напротив домика Булгакова на Андреевском спуске в Киеве.

Напомним, Александр Попов, кандидат в мэры Киева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил о необходимости установления жестких стандартов качества жилищно-коммунальных услуг для киевлян и строгого контроля за их соблюдением.

Как сообщала "Страна", на очередном заседании Центральной избирательной комиссии утвердили формы протоколов ТИК об итогах голосования и результатах выборов и внесены изменения в состав ТИК.