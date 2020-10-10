Украинские катера потренировались с эсминцем Великобритании Dragon в Черном море. Видео
Группа катеров ВМС ВСУ вместе с эсминцем Королевских ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки типа PASSEX.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
К учениям привлекались катера типа "Гюрза" и "Айленд", а также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВСУ.
Во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли и катера государств-участников учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. В частности корабельно-катерной группой на переходе по морю отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и т.п.
Ранее сообщалось, что ВМС США приняли на вооружение новый ракетный эсминец "Дельберт Блэк".
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