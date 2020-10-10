Власти Северной Кореи провели первый с 2018 года военный парад, на котором представили новую межконтинентальную баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А". Торжественное шествие было приурочено к 75-й годовщине Трудовой партии Кореи.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Корейское центральное телевидение.

В переводе с корейского "Пуккыксон" означает "Полярная звезда", подобные ракеты можно запускать с подводных лодок. На параде МБР везла тяжелая техника.

В мероприятии поучаствовал и лидер страны Ким Чен Ын, который пообещал преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также, что Северная и Южная Кореи "возьмутся за руки".

На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, запечатлена бронетехника и тысячи военнослужащих, которые маршировали по площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.

Этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием. Как правило, Северная Корея проводит парады днем, чтобы продемонстрировать свое вооружение и технику, но в этот раз в Пхеньяне решили провести его ночью. Эксперты полагают, что, вероятно, северокорейские власти пытались скрыть от внешнего мира технику. Кроме того, они полагают, что парад в ночное время потребовал участия меньшего количества персонала, чем в дневное, поэтому в связи с пандемией коронавируса Covid-19 и был выбран этот формат.

Как сообщала "Страна", северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Также "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп заверил, что лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын вопреки слухам о его болезни и даже смерти чувствует себя хорошо.