Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление о своей отставке в ближайшее время, как утверждает новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. Это должно произойти в течение последующих двух-трех дней.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Во время переговоров с Жээнбековым, он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней", - заявил Садыр Жапаров.

Так же он отметил что "в должности премьер-министра будет предлагать введение одномандатного парламента, а также системы курултая".

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в отношении которого запустили процедуру импичмента, отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и все правительство страны.

Как сообщала "Страна", президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП на территории Бишкека с 20:00 (17:00 по Киеву) 9 октября до 08:00 (04:00 по Киеву) 21 октября в связи с массовыми беспорядками, которые продолжаются с понедельника.