На днях российские президент Владимир Путин предложил Украине поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако президент Владимир Зеленский назвал ее "непроверенной" и предложил дождаться прививку из Евросоюза или США.

Впрочем, западных или китайских вакцин еще нет. А эпидемия в Украине бьет все новые антирекорды. Тем временем в России уже начали прививать свое население. Поэтому в Украине тема с российской вакциной стала широко обсуждаться начиная от обычных людей и заканчивая крупными бизнесменами.

"Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ?

Теперь у них новая тема.

Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса.

Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:

- Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!

- А зачем вам?

- Хочу вколоть себе и своей семье.

- Ее здесь нет и быть не может.

- Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй у кого можно ее достать", - рассказывает в Facebook Алексей Давиденко, бизнесмен, который работает в сфере поставок медицинской техники.

При этом он считает, что вакцину у россиян брать нельзя, поскольку между странами идет война. Однако в комментариях с предпринимателем согласились не все. Ему напомнили, что в Украину поступает российские нефть, газ и бензин. А в Конституции записано, что жизнь и здоровье украинцев - это наивысшая ценность.

Спецкор "Страны" Антонина Белоглазова решила поинтересоваться у киевлян - согласны ли они получать российскую вакцину от коронавируса, несмотря на конфликт между странами?

Ответы оказались неожиданными.

"Здоровье людей превыше всяких споров"

"А почему нет? Здоровье людей превыше всяких споров и раздоров. А кто нам пойдет навстречу и поможет — уже не имеет значения", - говорит нам пенсионерка, отдыхающая в парке.

"Стоит. У нас своей вакцины нет и никогда не будет", - соглашается компания женщин, идущая мимо. На вопрос, как быть с тем, что у нас война, одна из них сказала: "Как бы война".

"Если это поможет — то да. У нас же с Россией не официальный, не объявленный конфликт. Мы оттуда берем газ — поэтому если мы возьмем вакцину, это будет лучше, чем остаться без ничего. Потому что Европа точно нам ничего не даст", - говорит парень на скамейке.

Мужчина, сидящий неподалеку, не согласен. "С Россией вообще ни о чем нельзя договариваться. Нет такой страны. Из России нам ничего не поможет. Не помогает нам их газ, мы от него отказались".

По его словам, Путин еще не привился, поэтому пусть россияне пока испытывают вакцину сами, "а там посмотрим".

"Вроде бы и не нужно, потому что это наши враги. Если же мы будем иметь силу духа и смотреть, что происходит с гражданами, то нужно обратить внимание на разработку российских ученых", - говорит еще одна пенсионерка.

Она говорит, что власть должна быть достаточно зрелой, чтобы заботиться о здоровье населения.

"Если вакцина имеет позитивные результаты, то почему нет? На коммерческой основе можно договариваться", - говорит украиноязычный мужчина.

"Мне абсолютно все равно, кто производитель"

"Вообще с Россией надо дружить. Мы вообще против вакцин, но за дружбу. Это религиозная позиция. Лучше договориться с соседним государством, чем с государством за океаном", - заявили нам две женщины, отдыхающие в парке с детьми.

"Нужно думать не про Россию, а про здоровье наших людей. А чья это вакцина будет… Мне абсолютно все равно, кто производитель. А причем здесь вакцина и конфликт?", - говорит нам другая женщина.

По словам собеседницы, "даже самый патриотичный, если это будет вопрос жизни и смерти, скажет: нет, давайте российскую. Я хочу жить. Это здравый смысл".

Еще одна женщина сказала, что конфликт с Россией "у кого-то в головах" и призвала поскорее привезти вакцину.

А другая собеседница "Страны" сказала, что не хотела бы российскую вакцину - "она недостаточно изучена" и не внушает доверия. "Надо подождать более надежных источников поставок".

Впрочем, большинство тех, с кем общалась "Страна", говорят, что нужно брать российскую вакцину. "Даже войны прекращались во время олимпийских игр", - говорит нам женщина, намекая на пандемию коронавируса. По ее мнению, речь идет о человеческих жизнях, и политика должна отойти на второй план.

Еще одна собеседница говорит, что ее родственники в России уже опробовали новую вакцину.

Другая пенсионерка говорит, что полжизни прожила в РФ, но не считает нужным покупать вакцину — поскольку она еще не до конца проверена, да и отношения между странами "как-то не очень". "Я в принципе вакцинам не доверяю".

"Это тяжелая тема для всех украинцев. Вакцинироваться не буду и не хочу", - заявила нам прохожая. "Не знаю, правда или это какая-то байка, но говорят, что людей хотят чипировать. Наводят страх на людей".

Молодая пара заявила нам, что "нет смысла договариваться с Россией, потому что мы воюем. Брать вакцину у людей, которые нас убивают?".

"Путин будет против, чтобы украинцы выздоравливали"

"Мне кажется, Путин будет против, чтобы украинцы выздоравливали", - заявила молодая девушка. Но когда узнала, что президент РФ сам предложил вакцинировать украинцев, изменила свое мнение и сказала, что стоит. "Чтобы карантин уже быстрее закончился. А то учеба, работа, всем очень тяжело".

Парень-студент считает, что сначала вакцину должны признать во всем мире. "Если мировое сообщество признает российскую вакцину, то, конечно же, ее стоит покупать. Если это будет дешевле — напрямую у России. Но может быть и в обход придется покупать".

"Русские магазины, бутики, банки — все у нас существует и работает, а мы как отреченные какие-то", - женщина, с которой мы поговорили, за поставки вакцины.

"Я оттуда не согласна, из России. Лучше где-то с Польши", - заявила нам проходящая мимо пенсионерка. "Если в развитых странах ничего нет, то каким образом может в России такая вакцина быть?"

А вот молодая девушка с парнем считают, что если есть такое предложение от россиян, то лучше его принять, чем дальше распространять ковид. "У нас и так проблемы с демографией".

"Думаю, нужно. Понятно, что Россия на этом будет зарабатывать, но она на многом зарабатывает. Поставляя намного менее важные для нас продукты", - говорит проходивший мимо мужчина.

"А где другую взять?", - задает риторический вопрос пенсионер. На вопрос, как быть с тем, что многие говорят о войне с Россией, он ответил: "Я не воюю. А вы?".

"Политики пусть занимаются политикой, а людей надо спасать", - уверен он.