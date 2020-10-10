Коронавирусом нового типа заразился народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Евтушок.

Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на протяжении последней недели у него не проявляются никакие симптомы заражения коронавируса, однако контрольный ПЦР-тест, сделанный накануне, показал положительный результат.

"Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", - написал Евтушок.

Он также добавил, что теперь пришла его очередь бороться с новым вирусом, из-за чего он перешел на режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Драбовский заразился коронавирусом.

Еще мы информировали, что обнаружены новые симптомы коронавируса.