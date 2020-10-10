В 5 миллиардов раз ярче Солнца. Ученым NASA удалось снять вспышку сверхновой звезды
Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) удалось заснять вспышку сверхновой звезды в космосе.
Соответствующее видео было опубликовано на странице NASA в Instagram.
"Хаббл запечатлел эту звезду во время взрыва, который разбросал звездное вещество по Вселенной. В этой увеличенной покадровой съемке, охватывающей почти год, сверхновая впервые появляется как пылающая звезда, расположенная на расстоянии 70 миллионов световых лет от внешнего края спиральной галактики. На пике вспышка сверхновой была в 5 миллиардов раз ярче нашего Солнца", - указано в сообщении.
Отмечается, что во время взрыва звезда распалась на такие элементы, как водород, гелий, железо, углерод и др., которые отправились дрейфовать по космическому пространству. Подобные элементы есть в каждой звезде и живых организмах.
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Images of broken light / Which dance before / me like a million eyes / They call me on and on across the universe @NASAHubble caught this star exploding, scattering stellar matter across the universe. In this zoomed in time-lapse sequence, spanning nearly a year, the supernova first appears as a blazing star located 70 million light-years away on a spiral galaxy’s outer edge. At its peak, the supernova burst was 5 billion times as bright as our Sun. The star sent elements like hydrogen, helium, and iron zooming through the cosmos. These same elements are in all of our bodies and they were forged in the stars. Keep shining. Credits: NASA/ESA/J. DePasquale (STScI), M. Kornmesser and M. Zamani (ESA/Hubble)/A. Reiss (STScI/JHU) and the SH0ES team/Digitized Sky Survey #Lennon80 #NASA #Galaxy #JohnLennon #Imagine
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