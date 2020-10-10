Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) удалось заснять вспышку сверхновой звезды в космосе.

Соответствующее видео было опубликовано на странице NASA в Instagram.

"Хаббл запечатлел эту звезду во время взрыва, который разбросал звездное вещество по Вселенной. В этой увеличенной покадровой съемке, охватывающей почти год, сверхновая впервые появляется как пылающая звезда, расположенная на расстоянии 70 миллионов световых лет от внешнего края спиральной галактики. На пике вспышка сверхновой была в 5 миллиардов раз ярче нашего Солнца⁣", - указано в сообщении.

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Отмечается, что во время взрыва звезда распалась на такие элементы, как водород, гелий, железо, углерод и др., которые отправились дрейфовать по космическому пространству. Подобные элементы есть в каждой звезде и живых организмах.

Напомним, NASA объявило о переносе миссии "Стрекоза" по запуску беспилотника на самый большой спутник Сатурна Титан на год. Это решение является результатом пандемии коронавируса, которая сильно ударила по бюджету отдела планетарной науки.

Как сообщала "Страна", в США форсируют свои космические программы по освоению и изучению естественного спутника Земли - Луны. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы "Artemis".

Также "Страна" писала, что после того, как ученые нашли в атмосфере Венеры следы жизнедеятельности микроорганизмов в США заявили о планах более детально изучить эту информацию.