В финал конкурса на должность главы Всемирной торговой организации (ВТО) вышли две дамы - бывшая управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Таким образом пост главы ВТО впервые займет женщина.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и содействовать переходу от этого финального списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении", - сказал глава генерального совета ВТО и представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер.

Третий этап консультаций продлится с 19 по 27 октября, новую главу ВТО выберет именно совет в начале ноября.

Отметим, 66-летняя Оконджо-Ивеала выдвинута в качестве представителя Нигерии, ранее занимала должность главы Минфина и МИДа Нигерии. Около 25 лет проработала на руководящих должностях во Всемирном банке.

В свою очередь, 53-летняя Ю Мён Хи была первой женщиной на должности министра торговли в Южной Корее, известна в качестве эксперта в сфере экономики и торговли, ее специализация отношения с КНР и США.

Напомним, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) 62-летний Роберто Азеведо досрочно покинул должность. Он на год раньше срока сложил полномочия и ушел работать в компанию Pepsi.

Как сообщала "Страна", Украина оказалась в центре промышленного скандала. Евросоюз достаточно жестко отреагировал на идею наших властей поддержать отечественное машиностроение. Пункты о протекционистской промышленной политике есть в программе правительства, плюс недавно в Раде появился законопроект группы депутатов, прописывающий допуск к государственным тендерам только продукции с высокой долей локализации производства (до 60%).