В Киргизии после отставки правительства выбрали нового премьер-министра. Им стал Садыр Жапаров.

Об этом сообщает РИА Новости.

За кандидатуру Садыра Жапарова и предложенный им состав кабмина проголосовали единогласно.

"Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений", - говорится в сообщении.

Выборы в парламент Киргизии прошли еще 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия), "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия), "Кыргызстан"(центристская партия) и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия).

После объявления результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента.

ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.