В Херсоне на набережной парка Славы вечером 9 октября произошла стрельба, в результате чего ранение получил мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"На набережной парка Славы был обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевший - 35-летний житель областного центра. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.

На территории Херсона и прилегающих к городу районов была введена в действие полицейская операция "Сирена".

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастного к покушению на убийство.

Ранее "Страна" рассказывала о стрельбе в одесском ресторане, где сбушники задержали банду кавказцев-барсеточников.

Также мы писали о погоне полицейских по ночному Киеву за пьяным мотоциклистом без шлема.