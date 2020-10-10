Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о завершении военной части нынешнего кризиса вокруг Нагорного Карабаха и сообщил о начале политического урегулирования.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "РБК", 10 октября.

"Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит", - заявил президент Азербайджана.

По словам Алиева, главный фактор прочности режима прекращения огня будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что территории принадлежат Азербайджану.

"Что она (армянская сторона - Ред.) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем", - добавил Алиев.

Напомним, после состоявшихся в Москве консультаций по инициативе России Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 местного времени (11:00 по Киеву) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Однако вскоре после вступления соглашения в силу стороны конфликта перекрестно сообщили о его нарушениях.

В то же время позже Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на режим прекращения огня.