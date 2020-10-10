Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления в честь военного парада заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"Ни один человек в стране не контактировал с зараженными", - приводят его слова СМИ.

Вместе с тем, он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.

"Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями из-за этого злейшего вируса", - сказал Ким Чен Ын.

Южнокорейские СМИ в свою очередь отметили, что в этот раз речь Ким Чен Ына обошлась без упоминания США.

Выступление Ким Чен Ына показало северокорейское телевидение.

Напомним, КНДР провела крупномасштабный военный парад в честь 75-летия создания Трудовой партии Кореи.

На кадрах, показанных Корейским центральным телевидением, запечатлена бронетехника и тысячи военнослужащих, которые маршировали по площади Ким Ир Сена в предрассветные часы. Все они были без защитных масок на лице, зрители на трибунах также были без них.

Этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием. Как правило, Северная Корея проводит парады днем, чтобы продемонстрировать свое вооружение и технику, но в этот раз в Пхеньяне решили провести его ночью. Эксперты полагают, что, вероятно, северокорейские власти пытались скрыть от внешнего мира технику. Кроме того, они полагают, что парад в ночное время потребовал участия меньшего количества персонала, чем в дневное, поэтому в связи с пандемией коронавируса Covid-19 и был выбран этот формат.

Ранее южнокорейская разведка предполагала, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в больнице, а страной руководит его сестра.

Также мы писали, что Covid-19 все-таки пробрался в КНДР ,и Ким Чен Ын ввел режим ЧС в пограничном Кэсонге.