В субботу, 10 октября, в столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Соответствующий приказ подписал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, передает "Интерфакс".

"На территории Бишкека с 21:00 до 05:00 вводится комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры", - говорится в приказе коменданта.

Также вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00. Под запрет попали митинги, собрания и уличные шествия. В Бишкеке действует особый режим въезда и выезда.

"Комендатура имеет право привлекать граждан к охране общественного порядка, временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, запрещать отдельным гражданам покидать определенную местность", - говорится в приказе.

Напомним, накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, который вводит на территории Бишкека режим ЧП. Согласно указу президента, ЧП вводится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября. По информации МВД, режим ЧП действует с 10 октября.

Политический кризис в Киргизии начался 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.