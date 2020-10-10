Глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл, у которого ранее был выявлен Covid-19, чувствует себя хорошо, а его анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные", - отметил он.

По его словам, глава РПЦ продолжает соблюдать двухнедельный карантин после общения с заболевшим чиновником. Митрополит Иларион подчеркнул, что введенные правила должны соблюдать все, начиная от Патриарха и кончая псаломщиком.

Ранее "Страна" информировала, что Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 под Харьковом.

Так же мы писали, что недавно глава Киевского Патриархата Филарет переболел коронавирусом.