Вчера после заседания Кабмина появились слухи, что правительство обязало частные лаборатории делать тестирования на коронавирус бесплатно. Однако сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов это опроверг.

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 10 октября.

Как пояснил министр, решение Кабмина подразумевает, что пациент должен обратиться в государственную клинику, которая возьмет материал для анализа и передаст его в частную лабораторию.

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - рассказал он.

Степанов уточнил, что это не означает, что частные клиники начнут делать тесты всем желающим за счет государства.

"Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги", - заявил министр.

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Напомним, вчера Кабмин одобрил ряд инициатив, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Украине. В частности, правительство распорядилось провести эксперимент по использованию плазмы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, привлечь к тестированию на Covid-19 частные лаборатории и выделить деньги на закупку систем подачи кислорода.

Ранее Степанов пояснил, как частные лаборатории будут привлекать для тестов на Covid-19.