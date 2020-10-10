В субботу, 10 октября, силовики задержали экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого 6 октября протестующие освободили из СИЗО в ходе массовых беспорядков.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г. Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д." – говорится в сообщении.

Также силовики уточнили, что на данный момент продолжаются следственные действия по поиску и задержанию других участников преступления.

Напомним, Атамбаева задерживали в ночь с 7 по 8 августа прошлого года. В ходе штурма его дома пострадали несколько человек, а самого экс-гаранта обвинили в сопротивлении действиям правоохранителей.

23 июня этого года Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Однако в ночь на вторник, 6 октября, протестующие освободили его из СИЗО. В тот же день Бишкекский суд перевел Атамбаева под домашний арест.