Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет в субботу, 10 октября, обратился к руководителям учебных заведений с просьбой следующие две недели проводить обучение детей дистанционно. Причиной такого обращения он называет ситуацию с коронавирусом.

Соответствующий пост был опубликован в Telegram-канале чиновника.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - говорится в сообщении.

В то же время Шкарлет уточнил, что Минобразования, совместно с Минздравом, постоянно мониторят ситуацию с коронавирусом в образовательных учреждениях.

"Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Киеве по состоянию на вчера, 9 октября, на карантин закрыты пять школ, два детских сада и университет имени Тараса Шевченко. А часть классов переведены на дистанционное обучение.

Также мы рассказывали, какие из областей Украины готовы к ослаблению карантина и Киева среди них нет.