Появилось видео, как первый номер от "Слуги народа" в Новомосковский райсовет курит марихуану
Кандидат в депутаты от "Слуги народа" в Новомосковский районный совет Днепропетровской области Сергей Алексейченко, идущий первым номером списке партии, употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома.
Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Страны".
Как видно на записи, Алексейченко подошел к самодельному бонгу (устройству для для курения конопли) после чего поджег и употребил зелье. Затем это же действие повторил второй мужчина (его зовут Виктор Пустовой), и снова Алексейченко. Ролик был записан вечером пятого октября 2020 года.
Как указано на сайте ЦИК, Алексейченко - гражданин Украины, имеет высшее образование, беспартийный. Занимает должность заместителя городского головы в Новомосковском горсовете и проживает в Кривом Роге, Днепропетровская обл., судимость отсутствует.
Кроме того, герой видео идет третьим номером от "Слуги народа" на выборы в Новомосковский горсовет.
Напомним, ранее "Слуга народа" Брагар поддержал легализацию медицинской марихуаны в Украине.
Также мы писали, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что не поддерживает легализацию марихуаны и считает народ Украины не готовым к этому.