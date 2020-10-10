Кандидат в депутаты от "Слуги народа" в Новомосковский районный совет Днепропетровской области Сергей Алексейченко, идущий первым номером списке партии, употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Страны".

Как видно на записи, Алексейченко подошел к самодельному бонгу (устройству для для курения конопли) после чего поджег и употребил зелье. Затем это же действие повторил второй мужчина (его зовут Виктор Пустовой), и снова Алексейченко. Ролик был записан вечером пятого октября 2020 года.

Как указано на сайте ЦИК, Алексейченко - гражданин Украины, имеет высшее образование, беспартийный. Занимает должность заместителя городского головы в Новомосковском горсовете и проживает в Кривом Роге, Днепропетровская обл., судимость отсутствует.

Кроме того, герой видео идет третьим номером от "Слуги народа" на выборы в Новомосковский горсовет.

Напомним, ранее "Слуга народа" Брагар поддержал легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Также мы писали, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что не поддерживает легализацию марихуаны и считает народ Украины не готовым к этому.