В субботу, 10 октября, в ходе беспорядков в центре Бишкека, в районе сквера Дружбы народов и Белого дома неизвестные зарезали лошадей, выпотрошили их внутренности и оставили это все на газоне.

Об этом сообщила пресс-секретарь МП "Бишкекзеленхоз" Аида Аидаралиева у себя в Facebook.

"Неизвестные во время беспорядков в центре города в сквере Дружбы народов возле Белого дома зарезали лошадь, выпотрошили внутренности и оставили все это на газоне. Содержимое кишок и кровь на газоне. В этом же сквере сломана практически вся поливочная система, где-то у основания, где-то пропали форсунки. Поливочная система тут исправно работала с советских времён, не пластиковая ", - говорится в сообщении.

Помимо этого, по словам Аидаралиевой, неизвестные разводили костры в сквере Таттыбюбю Турсунбаевой.

"Ущерб подсчитывается, но нашим ребятам теперь всю эту вонь убирать. Как можно проводить обряд жертвоприношения в центре города", - говорится в тексте сообщения.

Позже удалось выяснить, что всего под зданием Белого дома убили четырех лошадей.

Вчера мы писали, что в Бишкеке неизвестные предприняли попытку покушения на бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который недавно, во время массовых протестов в столице республики, был освобожден из СИЗО. Экс-глава государства не пострадал.