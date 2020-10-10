В Украине начали исчезать палочки для взятия материала из носоглотки. Они используются для диагностики коронавирусной инфекции в ПЦР-тестах.

Об этом на своей странице сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Конец ПЦР-диагностики Ковид-19 в Украине? Исчезли специальные палочки для взятия материала для диагностики ПЦР из носоглотки.

Где палочки? Именно должны быть специальные палочки: наконечник из патентованного материала который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории", - написал Сердюк.

По его словам, обычная вата не подходит для взятия образца, она может впитать вирус, но не сможет его отдать. Поэтому, если нет палочки, нет и анализа. Однако можно купить китайские, близкие к оригиналу палочки по цене минимум 1 долл. за штуку, что составляет 1/5 стоимости теста.

"В Харькове делали самоделки - прикрыли. Сейчас предлагают фуфло - палочки за 10-20 центов... контрабанда. Для имитации теста за 1000 грн. подойдет? Вся проблема в том, что качество материала палочки - гарантия того, что лаборатория обнаружит вирус. Иначе выброшенные деньги. Многочисленные повторные тестирования и т.п. Вируса нет - проблем нет. Ложно-негативный результат. Имитация тестирования за сотни миллионов", - добавил Сердюк.

При этом он заявил, что нехватка палочек - мировая проблема, о которой еще весной говорил президент США Дональд Трампа: "количество палочек лимитирует тестирование в США".

"У нас пользовались гуманитаркой и левыми палочками из Харькова и Китая. Теперь тестов много, лабораторий много, а вот палочки...", - подытожил он.

Напомним, вчера Кабмин распорядился использовать плазму для лечения Covid-19 и привлечь к проверке тестов частные лаборатории.

По словам министра здравоохранения Степанова, образцы будут доставляться государственным учреждениями в частные лаборатории, у которых есть соответствующее оборудования, для проведения тестирований на Covid-19.