Китайские власти разрешили ограниченный доступ к социальным сетям Соединенных Штатов, среди которых Twitter, Facebook и YouTube. Получить доступ можно через браузер Tuber, который жестко цензурирует платформы.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, новый браузер позволит китайцам читать новости и смотреть развлекательный контент. Но все, что власти посчитают слишком "чувствительным", будет блокироваться.

Для использования браузера люди должны будут пройти регистрацию. Она начинается с предупреждения о том, что пользователи не должны нарушать "семь базовых принципов" китайского правительства.

Предупреждение также включает перечень нарушений, которых пользователи должны избегать при использовании платформ США. Среди них "нанесение вреда национальной репутации и интересам", а также "распространения слухов, нарушения общественного порядка и нарушения социальной стабильности".

Напомним, после того как Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга, крупнейшие мировые соцсети и мессенджеры - Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter - объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных жителей города.